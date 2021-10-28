Канцлер права: дистанционное обучение можно устанавливать только с учетом эпидемиологической ситуации в школе, решение Таллинна непонятно

По словам Мадизе, сейчас в стране действует постановление правительства, которое не запрещает ученикам обучаться в помещениях школы, а Департамент здоровья не выносил подобного административного акта в отношении столичных школ.

"Поэтому непонятно, на решение какого компетентного органа, основывающееся на эпидемиологической ситуации, опирались при решении, что во всех школах Таллинна учебный процесс надо реорганизовать таким образом, что ученики не смогут участвовать в контактном обучении", — изумляется канцлер права.

Она добавила, что если Департамент здоровья посчитает обязательным установить ограничения из-за эпидемиологической ситуации в какой-либо школе, то это можно будет сделать индивидуально для каждой школы. Тогда уже руководство школы сможет принять решение направить всех или часть учеников на дистанционное обучение.

"В школах, где большинство учеников и учителей переболели коронавирусом или вакцинировались, закон не разрешает отстранять от школы детей без симптомов", — подытожила она.

Тем временем адвокаты, чьи дети учатся в столичных школах, сделали совместное обращение, в котором они подставили под сомнение перевод учеников на дистанционное обучение во всех школах Таллинна.