Пярнуские школы уходят на дистанционное обучение на две недели

Школы в Пярну будут на дистанционном обучении в период 1-14 ноября. При этом на дистант отправятся как ученики с особыми потребностями, так и начальные классы с гимназией.

4 ноября будет обсуждаться, исходя из ситуации с коронавирусом, смогут ли ученики с особыми потребностями и начальные классы вернуться к контактному обучению неделей раньше, 8 ноября.

Частные школы по интересам, государственная школа и частные общеобразовательные школы могут сами принять решение, переходить ли им на дистанционное обучение, но власти Пярну им крайне советуют сделать это.