Вау — мормоны занимаются сексом, прыгая на кровати
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Половое влечение у человека врожденное, и церковь не может это искоренить. Холостые мормоны сексуально очень подавлены. Бывшие мормоны делятся внутренней информацией, как молодые реализуют свои сексуальные аппетиты.
Молодые мормоны очень находчивы в том, как увильнуть от различных наставлений. А именно, существует поверье, что если мужчина вводит пенис в женщину, то это не учитывается как секс и невинность сохраняется. Более половины студентов университета BrighamYoung, который находится в Юте, занимаются таким ”сокингом”. Внутри друг друга так приятно, и понятно же, что страсть нарастает. Для добавления особой пикантности обычным является то, когда из соседней комнаты приглашается друг в помощь — его просят скакать по кровати. Пока мормоны во время ”сокинга” не двигаются, не целуются и не обнимаются, такое ”шуршание” грехом не считается. Тогда как занимающегося добрачным сексом мормона исключают из университета, ну и, конечно, же из церкви. По всей вероятности, и родители бы отреклись от своего ребенка.
Во время пандемии COVID-19 мормонам о ”сокинге” приходилось лишь мечтать. Мастурбация и сексуальные игрушки им запрещены. Сексуальная подавленность — это особо тяжелый вызов именно для мужчин. LELO проводило в Англии исследование, в котором выяснилось, что 41 % мужчин приобрели во время пандемии свою первую секс-игрушку и аж 16 % пользуются ими ежедневно. Нам в Эстонии не нужно приглашать друзей попрыгать в кровати и не нужно страдать от секс-засухи. Секс-игрушки у нас на расстоянии лишь одного клика и есть в э-магазине. Найди своего любимца в ассортименте Черной Пантеры!
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