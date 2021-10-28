Вау — мормоны занимаются сексом, прыгая на кровати

Молодые мормоны очень находчивы в том, как увильнуть от различных наставлений. А именно, существует поверье, что если мужчина вводит пенис в женщину, то это не учитывается как секс и невинность сохраняется. Более половины студентов университета BrighamYoung, который находится в Юте, занимаются таким ”сокингом”. Внутри друг друга так приятно, и понятно же, что страсть нарастает. Для добавления особой пикантности обычным является то, когда из соседней комнаты приглашается друг в помощь — его просят скакать по кровати. Пока мормоны во время ”сокинга” не двигаются, не целуются и не обнимаются, такое ”шуршание” грехом не считается. Тогда как занимающегося добрачным сексом мормона исключают из университета, ну и, конечно, же из церкви. По всей вероятности, и родители бы отреклись от своего ребенка.