Неприятный фильм про убийцу со спицей: кто выиграл Золотую Пальмовую Ветвь в 2021?

Вторая история — это история уже скорее не Алексии, которая выступает в ней скорее как триггер, а пожилого, но крепкого пожарного Венсана, который когда-то давно потерял сына (тот пропал без вести). В попытках скрыться от преследований властей Алексия внезапно решает выдать себя за пропавшего у Венсана сына Адриана и в этом качестве объявляется полиции, а затем и своему потенциальному папаше. Здесь нужно внимательно. Алексия — девушка, притом девушка беременная. И ей нужно себя выдать за молодого человека, который пропал без вести много лет назад. Пусть никто Адриана с тех пор не видел, всё равно в реальной жизни, думаю, люди бы достаточно быстро догадались, что между двумя этими людьми нет ничего общего, несмотря на сломанный Алексией самой себе нос (одна из самых неприятных сцена фильма) и утянутые эластичным бинтом грудь и растущий живот.

Первая история — это история серийной убийцы Алексии, которая а) убивает людей такой длинной спицей, которой женщины закрепляют волосы и б) беременеет от автомобиля. Ну да, никто не говорил про реализм.

”Титан” рассказывает две истории одновременно, притом не параллельно, а как-то странно, одна перетекает в другую и более-менее затихает, то есть, течение первой истории как бы заканчивается, поглощается второй, что можно рассматривать как сценарную недоработку и даже где-то косяк, но так рассматривать не получается, что хотите делайте. Скорее, в этом видится своеобразие авторского почерка Дюкурно, во всяком случае, нам никто не мешает так считать. Хотя не исключена действительно вероятность, что сценаристка зашла в тупик с первым сюжетом, бросила его на фиг, и занялась вторым.

Фильм Жюли Дюкурно — текущий обладатель Каннской Золотой Пальмовой Ветви, так что, если вы хотите быть в курсе тенденций, вам его нужно смотреть. Предупредим сразу, что смотреть его вам легко не будет, фильм ”Титан” — довольно неприятное кино . Неприятное в чисто физиологическом смысле слова. Конечно, он, в конечном итоге, о любви, толерантности, приятии и так далее, но продраться к свету сквозь неприятное очень не просто.

С этими бинтами вообще странно. Я, конечно, не очень понимаю, как оно там работает, хоть и читал про утягивание именно груди. Ладно, грудь у Алексии не такая уж и большая, в это можно бы даже и поверить. Но живот у неё растёт, это приличный такой живот беременной женщины, и вот как ей удаётся утягивать и его — особенно на последних месяцах — уже не слишком понятно. Но про реализм никто не говорил, в конце концов, в первой половине фильма Алексия трахнулась с автомобилем, и теперь вынашивает его ребёнка.

Но вторая история, как я уже сказал, это не про Алексию (хотя главным саспенсом фильма лично для меня, конечно, был вопрос о том, кто же там у неё родится), а про Венсана. Этот сидящий на каких-то наркотиках мужчина далеко не первой молодости настолько жаждет любви, что закрывает глаза на всё. И на странности своего ”сына”, на то, что этот ”сын” никогда ни с кем не разговаривает (голос-то Алексия изменить не смогла), и на явную непохожесть своего ”сына” не только на его собственные детские фотки, но и на мужчину вообще. Притом Венсан хочет любви, не в том смысле, в каком её желает большинство из нас — ему не очень принципиально, чтобы любили его. Его стадия болезни выше и как-то радикальнее, что ли. Ему нужен объект для любви, ему нужно о ком-то заботиться, только в этом случае жизнь его имеет значение.

В этом смысле ”Титан” радует нас хэппи-эндом, уж совсем неожиданным, казалось бы, ни по каким предыдущим раскладам. Венсану всё равно есть кого любить и о ком заботиться. Гуманистические идеалы торжествуют. Сквозь всю завораживающую неприятность, местами даже визуальную мерзость этого своеобразного фильма.

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