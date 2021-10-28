За сутки в Эстонии прибавилось 1995 случаев заражения коронавирусом, умерли восемь человек

По состоянию на утро 28 октября в больнице находятся 542 зараженных коронавирусом пациента. Из них 378 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 274, или 72%, не вакцинированы и 104, или 28%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 83 новых истории болезни. Умерло восемь зараженных коронавирусом, из которых пять не были вакцинированы, двое вакцинированы и статус вакцинации одного скончавшегося уточняется: 56-летний мужчина, 67-летняя женщина, 72-летняя женщина, 80-летняя женщина, 83-летняя женщина, 83-летняя женщина, 86-летний мужчина и 93-летняя женщина. У всех скончавшихся были сопутствующие заболевания.

За последние сутки проанализировали 8 947 результатов теста, из которых 1 995 оказались положительными. Из получивших положительный тест 1 269 не были вакцинированы и 726 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 8 568 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 2 325. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 30 889 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 56,8%.

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