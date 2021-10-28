ФОТО | Эстонские таможенники обнаружили 1,6 млн контрабандных сигарет

19 февраля, на парковке в деревне Уулу, Пярнумаа, таможенники задержали прибывший из Латвии грузовой автомобиль. Машина была направлена на таможенный контроль. В ходе проверки в прицепе грузовика было обнаружено 1.6 миллиона безакцизных сигарет марки Winston Blue.

Если бы эта партия сигарет попала на контрабандный рынок Эстонии, то государство недополучило бы порядка 250 000 евро акциза на табачные изделия.

По словам руководителя Западной службы следственного отдела НТД Пеэтера Пайсуотса, сотрудники НТД продолжают регулярную работу по предотвращению попадания контрабандного товара в Эстонию. ”Международная контрабанда сигарет — это один из источников дохода организованной преступности. Не важно, предназначена ли контрабанда для эстонского рынка или направляется в другие страны ЕС, наша задача — предотвратить возможный ущерб. Не говоря уже о том, что подобные изделия сомнительных качества и происхождения представляют опасность для здоровья граждан ЕС”, — говорит Пайсуотс.

По словам прокурора Хельги Аадамсоо, в отношении водителя грузовика было применено ускоренное делопроизводство. ”Водителю грузовика было назначено 2 года и 6 месяцев тюремного заключения, из которых в заключении он проведет месяц. 2 года и 5 месяцев назначены условно с 4-х летним испытательным сроком. Водитель грузовика был выслан из Эстонии и ему назначен запрет на въезд сроком на 8 лет”, — добавила Аадамсоо