В Москве и Подмосковье начался локдаун из-за коронавируса

С четверга, 28 октября, Москва переходит в режим нерабочих дней, он продлится почти полторы недели, до 7 ноября включительно. Столичные власти пошли на такие меры на фоне растущих показателей заражаемости и смертности от коронавирусной инфекции.

В период локдауна в городе ужесточают ограничения. Так, будет приостановлена работа всех предприятий, кроме организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, а также предприятий непрерывного цикла и ряда других. Из предприятий сферы услуг в Москве в ближайшие полторы недели будут работать только продуктовые магазины, аптеки и торговые точки по продаже предметов первой необходимости. В школах и детских садах объявлены каникулы, вузы и учреждения профобразования переходят на дистанционное обучение. В нерабочие дни запрещается проведение массовых мероприятий без согласования с Роспотребнадзором.

В Подмосковье также объявлен 11-дневный локдаун

На федеральном уровне период нерабочих дней указом президента России Владимира Путина вводится с 30 октября по 7 ноября. Объявляя о нерабочих днях, президент предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни в связи со сложившейся на местах ситуацией. Он не исключил, что в некоторых субъектах РФ они могут продлиться и после 7 ноября. Некоторые регионы решили объявить нерабочие дни с начала этой недели. В Московской области, как и в столице, режим нерабочих дней установлен с 28 октября по 7 ноября.

По данным оперативного штаба, с момента проникновения инфекции в Москву коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен у 1 786 570 горожан, почти 31 тысяча из них скончались. В России общее число инфицированных достигло 8 352 601 человек. Регионы РФ продолжают ужесточать меры борьбы с распространением инфекции.