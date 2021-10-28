Правительство не намерено повышать пособие на первого и второго ребенка

Министр социальной защиты Сигне Рийсало признала в веб-передаче ERR Otse uudistemajast ("Прямой эфир из Дома новостей"), что и у нынешнего правительства нет плана повысить пособие на первого ребенка. В течение нескольких лет оно остается неизменным и составляет 60 евро на ребенка, что не покрывает даже ежемесячную плату за обучение в кружках по интересам.

"Это всего лишь пособие, а не покрытие расходов на содержание ребенка. Статистика говорит о том, что сейчас больше проблем с прожиточным минимумом, — пояснила министр. — Более значимая цель семейных пособий — вывести семьи с детьми из бедности. Таким образом, риск бедности для множества семей с тремя и более детьми теперь исключен".

Однако статистика показывает, что наибольшему риску бедности подвержены неполные семьи, где обычно растут один или два ребенка.

"Если говорить о реальной бедности, то у государства есть другие меры поддержки, не связанные с количеством детей в семье", — отметила Рийсало, добавив, что риску бедности неизбежно подвергаются и семьи, в которых есть дети или родители с ограниченными возможностями. Но в этих случаях, по ее словам, следовало бы больше заниматься урегулированием споров во внесудебном порядке с другим родителем, который не участвует в ежедневном воспитании и содержании ребенка, чтобы получить его вклад в воспитание детей.