ФОТО | ДТП на шоссе Таллинн — Тарту: машина съехала в траншею и опрокинулась.

Сегодня около семи часов вечера Центр тревоги получил сообщение, что на 81-м километре шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа автомобиль Mercedes-Benz вылетел с трассы.

По данным полиции, в машине находились 42-летний и 41-летний мужчины, медики скорой помощи осмотрели их на месте ДТП. Госпитализация мужчинам не потребовалась.