ВИДЕО | Танель Кийк: если ситуация будет ухудшаться, то в стране могут вновь ввести режим чрезвычайной ситуации

"Можем сказать, что сегодня мы в Эстонии действуем уже так сказать в режиме добровольной мобилизации", — отметил Кийк, говоря о том, что в Эстонии на помощь в борьбе с коронавирусом пришли уже работники из Министрества обороны, МВД, медицинских вузов и других учреждений. К тому же, подчеркнул Кийк, между нашими больницами налажено хорошее сотрудничество.