27.10.2021, 20:50
ВИДЕО | Танель Кийк: если ситуация будет ухудшаться, то в стране могут вновь ввести режим чрезвычайной ситуации
Министр здравоохранения и труда Танель Кийк сказал, что если тенденции в заболеваемости COVID-19 не изменятся в лучшую сторону, то нас может ждать общереспубликанская чрезвычайная ситуация.
"Можем сказать, что сегодня мы в Эстонии действуем уже так сказать в режиме добровольной мобилизации", — отметил Кийк, говоря о том, что в Эстонии на помощь в борьбе с коронавирусом пришли уже работники из Министрества обороны, МВД, медицинских вузов и других учреждений. К тому же, подчеркнул Кийк, между нашими больницами налажено хорошее сотрудничество.
Поэтому, надеется Кийк, наша система здравоохранения выдержит и не придется, как собираются в Латвии, объявлять мобилизацию людей с медицинской выучкой на работу в больницы.
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