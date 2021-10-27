В Эстонии цена экспресс-тестов на COVID-19 гораздо выше, чем в других странах. Почему?

Сравнение цен на экспресс-тесты в интернет-аптеках показывает, что в Эстонии они гораздо дороже, чем в других странах. Например, в Эстонии в сети Apotheka экспресс-тест Boson продается по 7,34 евро. В Латвии точно такой же тест можно купить за 5,72. Если брать на семью из четырех человек, то выйдет на 6,5 евро дороже.

В Литве цены тоже ниже. Самый дешевый экспресс-тест можно приобрести за 5,59 штука. В Германии упаковка с пятью тестами стоит всего 4,95. Почему в Эстонии экспресс-тесты дороже, чем в упомянутый выше странах?

Провизор-директор э-аптеки сети Apotheka Юлия Филек объяснила изданию Ärileht, что цена состоит из закупочной стоимости, различных наценок и налога с оборота. К тому же нужно отметить, что на рынке нелекарственных средств действует свободное формирование цен.

Вместе с тем Филек добавила, что страны с большим населением могут при закупке крупных партий тестов получать скидки. "Важную роль в ценообразовании играет и предложение: когда предложение увеличивается, то снижаются и цены", — отметила она, имея в виду практику последних месяцев.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.