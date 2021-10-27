Почему переболевшим коронавирусом выдается справка на шесть месяцев, а вакцинированным — на год? Кая Каллас назвала две причины

Сеэдер отметил, что правила могли бы быть для всех едиными и логичными. Он сказал, что согласно действующему порядку, переболевшим коронавирусом выдается справка на шесть месяцев, а вакцинированным — на год. Также он спросил, почему сертификат о перенесенном COVID нельзя получить на основании теста на антитела.

Глава правительства Кая Каллас ответила, что научный совет не выносил правительству предложения продлить действие справки о перенесенном заболевании до года. По ее словам, это также связано с тем, что в Европе есть договоренность о том, что справки о перенесенном заболевании коронавирусом действует шесть месяцев.

Каллас признала, что семейные врачи учитывают наличие антител при выдаче справки о том, что пациент переболел коронавирусом. ”Если количество антител очень высокое, то это означает, что человек переболел коронавирусом”, — сказала Каллас и добавила, что семейные врачи учитывают это в соответствии с рекомендациями комиссии по иммунопрофилактике.