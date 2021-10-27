С понедельника изменится расписание движения поездов Elron

”Если до сих пор строительные работы главным образом влияли на поезда Восточного и Юго-западного направления, то теперь работы дошли до фазы, когда значительные ограничения появятся и на Западном направлении, — сказал руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго. — К сожалению, это означает, что доезжать до Балтийского вокзала больше не сможет целый ряд поездов направления на Кейла, Клоогаранна и Турба, в связи с чем начиная с понедельника расписание на данном направлении будет менее плотным. Для того чтобы пассажиры по-прежнему могли помещаться в поездах, в случае отправлений с большим количеством людей мы будем использовать состав, состоящий из двух сцепленных поездов.

Конго добавил, что часть рейсов Западного направления будет выполняться без пересадки. ”Мы хотим, чтобы возможности для движения были по-прежнему обеспечены и вдали от Таллинна. Если поезд не может въехать на Балтийский вокзал, однако в подходящее время сообщение может быть обеспечено с помощью пересадки, то мы будем поступать именно таким образом. Поэтому, просим пассажиров быть внимательными, так как в случае части рейсов в направлении Турба нужно будет пересесть на другой поезд, сделав это в Пяэскюла или в Кейла. На линии Клоогаранна в случае одного отправления также нужно будет пересесть на другой поезд в Пяэскюла, однако в основном пересадка будет происходить в Клоога, и короткий отрезок между Клоога и Клоогаранна придется преодолевать на автобусе. Мы будем извещать пассажиров о необходимости пересадки как в расписаниях, так и непосредственно во время поездки на поезде”.

На Восточном направлении все поезда линии Аэгвийду пока еще будут ходить только до Юлемисте, и между Таллинном и Юлемисте потребуется использовать заменяющие автобусы. Кроме того, между Балтийским вокзалом и Юлемисте автобусами будут обслуживаться и части рейсов линий до Тарту, Нарвы и Раквере. В большей части продолжит действовать нынешнее расписание, однако время прибытия части автобусов в Таллинн было скорректировано.