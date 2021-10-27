Российская «Тюмень»: амбициозное возвращение в Лигу чемпионов

По правилам текущего розыгрыша Лиги чемпионов каждая группа проводит групповой раунд в формате однокругового мини-турнира, хозяином которого выступает один из его участников. Матчи группы 4, куда волей жребия попал российский вице-чемпион, состоятся в итальянском Римини. Помимо «Пезаро», который и стал хозяином мини-турнира, соперниками «Тюмени» стали казахстанский «Кайрат» и чешская «Пльзень», и стоит признать, что до начала матчей весьма сложно предположить итоговую расстановку сил – каждая из команд обладает набором козырей, которые жаждет использовать на паркете.

Это отмечает и президент «Тюмени» Александр Попов: «Кайрат» – это фактически сборная Казахстана, которая успешно сыграла на недавнем чемпионате мира. Алмаатинцы – фавориты нашей группы. В составе чемпиона Италии «Пезаро» четыре игрока сборной Аргентины, бывшего чемпиона и нынешнего вице-чемпиона мира. Правда, в итальянском чемпионате «Пезаро» сейчас не на первой позиции. «Пльзень» - лидер чешского футзала, команда с характером»

Впрочем, задача на этот розыгрыш Лиги чемпионов у «Тюмени» стоит самая амбициозная, а клуб намерен получить право на проведение элитного раунда: «Мы уверены в своих силах и даже подали в УЕФА заявку на проведение в Тюмени группового турнира элитного раунда», – заявил Попов.

Это вторая попытка «Тюмени» блеснуть мастерством на самом высоком европейском уровне, и болельщики сибиряков наверняка ожидают от своих любимцев, как минимум, повторения успеха сезона 2019/20. Тогда россияне заняли второе место в основном раунде, опередив казахстанский «Аят» и литовский «Витис», пропустив вперёд знаменитую «Барселону». А в элитном раунде «Тюмень» и вовсе финишировала первой, обойдя тот же «Аят», хорватский «Ново Вриеме» и лиссабонский «Спортинг». Сибиряки были остановлены лишь в финале четырёх: сначала они потерпели поражение от «Мурсии» (1:2), а в матче за третье место уступили другому российскому клубу – КПРФ, проиграв в послематчевой серии пенальти (2:2, с.п. 1:3).