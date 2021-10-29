Привить девять из десяти. От Дании до Португалии: в чем причина "историй успеха" стран ЕС

По состоянию на 26 октября рейтинг самых привитых стран Евросоюза возглавляла Мальта — 91,3% взрослого населения прошел полный курс вакцинации. Далее по списку сразу следуют Ирландия и Португалия (по 91,2%), Дания (88,0%), Бельгия (85,9%), Испания (83,8%) и Франция (80,2%). Почему не удается достичь такого же количества вакцинированных в странах Балтии?