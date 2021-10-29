За рубежом
29.10.2021, 11:53

Привить девять из десяти. От Дании до Португалии: в чем причина "историй успеха" стран ЕС

 
Александра Полещук
Фото сделано 5 октября в Лиссабоне, столице Португалии
Фото сделано 5 октября в Лиссабоне, столице Португалии
Foto: Edson De Souza / ZUMAPRESS.com / Scanpix
Пока Латвия переживает очередной локдаун, страны Западной и Южной Европы постепенно возвращаются к нормальной жизни. Причина — успешно проведенная кампания по вакцинации, сумевшая охватить больше 80% взрослого населения. Delfi попробовал разобраться, от чего зависит готовность сделать прививку от Covid-19 и чему зарубежный опыт может научить страны Балтии.

По состоянию на 26 октября рейтинг самых привитых стран Евросоюза возглавляла Мальта — 91,3% взрослого населения прошел полный курс вакцинации. Далее по списку сразу следуют Ирландия и Португалия (по 91,2%), Дания (88,0%), Бельгия (85,9%), Испания (83,8%) и Франция (80,2%). Почему не удается достичь такого же количества вакцинированных в странах Балтии?

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