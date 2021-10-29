29.10.2021, 11:53
Привить девять из десяти. От Дании до Португалии: в чем причина "историй успеха" стран ЕС
Foto: Edson De Souza / ZUMAPRESS.com / Scanpix
Пока Латвия переживает очередной локдаун, страны Западной и Южной Европы постепенно возвращаются к нормальной жизни. Причина — успешно проведенная кампания по вакцинации, сумевшая охватить больше 80% взрослого населения. Delfi попробовал разобраться, от чего зависит готовность сделать прививку от Covid-19 и чему зарубежный опыт может научить страны Балтии.