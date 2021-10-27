ФОТО | Видный центрист Лаури Лаатс и бизнесмен Арго Лууде провели в ресторане встречу

Лууде — известный предприниматель в сфере переработки мусора, чья фирма Eesti Keskkonnateenused AS работает по заказу властей Таллинна. То есть решения столичной горуправы влияют на бизнес Лууде.

Известно также, что сейчас Центристской партии для единовластия в Таллинне не хватает двух мандатов в городском собрании.

Порталу Delfi неизвестно, о чем стороны говорили во время встречи. Но возникает вопрос — не уговаривал ли Лаатс своего собеседника голосовать в выгодном для центристов духе?

Даже если бизнесмена центристам и удастся переманить на свою сторону, одного голоса всё же не хватает.

Но вспомним, что на выходных EKRE покинула выбранная в горсобрание Кайре Реммак-Грассманн. Она сказала, что не будет присоединяться к какой-либо партии, а планирует голосовать так, как подсказывает ее совесть.

Получается, что если встреча Лаатса и Лууде завершилась какой-то договоренностью, и веление совести Реммак-Грассманн совпадет с желаниями Центристской партии, то последней больше не потребуется привлекать социал-демократов для создания правщей в Таллинне коалиции.