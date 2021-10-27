Футбольный клуб "Калев" стал жертвой воров

Футбольный клуб сообщил на своей странице в Facebook, что в понедельник были украдены велосипеды. Позже воры обокрали временный офис "Калева", где были украдены: камера Fujitsu, роутеры Huawei, диктофон и динамик JBL Boombox.

Клуб отметил, что эти вещи им очень дороги и они хотели бы их вернуть. Автор записи отметил, что у воров все таки есть сердце и они не забрали один из самых ценных предметов клуба — суперкубок Эстонии по футболу среди женщин.

В конце, работник клуба отметил, что если кто-то обнаружит на порталах эти вещи по низкой цене, то надо обязательно сообщить им об этом. Об этом инциденте проинформирована полиция, и начато расследование. Клуб обещает награду за любую важную информацию.