Министерство пояснило, как будет организована работа школ после каникул

Министерство не планирует переводить школы на дистанционное обучение после школьных каникул; по-прежнему будет применяться нынешний региональный подход. Если общий уровень заражения в регионе очень высок и в школе наблюдается большое количество случаев заболевания, то по согласованию со школой, директором школы и Департаментом здравоохранения и после информирования Министерства образования и науки может быть организовано краткосрочное дистанционное обучение.

"Понятно, что в ситуации высокой распространенности вируса есть желание сократить контакты, но сегодня также есть много школ, где большая часть учителей и учеников вакцинирована, и нет причин для активного внедрения дистанционного обучения. Классы с большим количеством вакцинированных учеников не следует отправлять на дистанционное обучение. Однако, если необходимо организовать дистанционное обучение, это время следует использовать для вакцинации как учеников, так и учителей, чтобы школьная среда была максимально безопасной и можно было продолжить контактное обучение. Учителям, которые прошли курс вакцинации 6 месяцев назад или ранее, будут предложены бустерные дозы для обеспечения защиты", — рассказала Лийна Керсна, министр образования и науки, и поблагодарила различные образовательные организации, которые призвали родителей и молодых людей проконсультироваться с семейным врачом во время школьных каникул и по возможности сделать прививку. "Мы видим, что если уровень вакцинации в школе высокий, то массовой инфекции не будет", — добавила министр.