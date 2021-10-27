Министерство пояснило, как будет организована работа школ после каникул
Министерство не планирует переводить школы на дистанционное обучение после школьных каникул; по-прежнему будет применяться нынешний региональный подход. Если общий уровень заражения в регионе очень высок и в школе наблюдается большое количество случаев заболевания, то по согласованию со школой, директором школы и Департаментом здравоохранения и после информирования Министерства образования и науки может быть организовано краткосрочное дистанционное обучение.
"Понятно, что в ситуации высокой распространенности вируса есть желание сократить контакты, но сегодня также есть много школ, где большая часть учителей и учеников вакцинирована, и нет причин для активного внедрения дистанционного обучения. Классы с большим количеством вакцинированных учеников не следует отправлять на дистанционное обучение. Однако, если необходимо организовать дистанционное обучение, это время следует использовать для вакцинации как учеников, так и учителей, чтобы школьная среда была максимально безопасной и можно было продолжить контактное обучение. Учителям, которые прошли курс вакцинации 6 месяцев назад или ранее, будут предложены бустерные дозы для обеспечения защиты", — рассказала Лийна Керсна, министр образования и науки, и поблагодарила различные образовательные организации, которые призвали родителей и молодых людей проконсультироваться с семейным врачом во время школьных каникул и по возможности сделать прививку. "Мы видим, что если уровень вакцинации в школе высокий, то массовой инфекции не будет", — добавила министр.
Чтобы сдержать возникновение очагов заражения как после каникул, так и в будущем, и быстро выявлять инфицированных, мы планируем с 1 ноября проводить в школах экспресс-тестирование учителей и учеников 1-12 классов два-три раза в неделю. Экспресс-тестирование будет представлять собой простой и удобный для детей экспресс-тест, который дети смогут сделать самостоятельно в начале учебного дня в присутствии учителя. "Подобная система используется во многих европейских странах для обеспечения безопасности школ и сохранения контактного обучения", — сказала министр.
Наряду с экспресс-тестированием, с 1 ноября в школах будет введен новый упрощенный режим карантина. В случае близкого контакта с человеком, у которого тест на COVID-19 оказался положительным, будь то в школе, на занятиях по интересам или в молодежных центрах, невакцинированные учащиеся, которые не переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев, должны будут немедленно остаться дома и сделать ПЦР-тест. Тест должен быть сделан с четвертого дня после близкого контакта. Учащийся должен оставаться дома до получения результатов теста. Вакцинированные ученики, не имеющие признаков заболевания, не обязаны сдавать тесты или находиться на карантине при выявлении контакта.
Необходимо продолжать уделять внимание вентиляции в учебных помещениях, соблюдать гигиену рук и все остальные меры по предотвращению распространения вируса. Очень важно по возможности использовать принцип "домашнего класса", чтобы ученики как можно меньше перемещались по зданию школы, а контакты между учениками разных классов были минимальными. Мы также рекомендуем планировать прогулки на свежем воздухе, а также распределять время приема пищи и начала занятий. Поскольку риск заражения очень высок, мы настоятельно рекомендуем учителям носить маски; ученики также должны носить маски в общественных помещениях в здании школы.
В ближайшее время министерство направит в школы более подробное руководство по проведению занятий.
Только совместная работа, принятие необходимых мер по предотвращению распространения коронавируса и, прежде всего, вакцинация позволят нам сохранить школы открытыми в нынешних сложных условиях.
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