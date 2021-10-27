В отношении игнорирующего эпидемические требования спортклуба Sparta возбуждено производство. Дело может закончиться закрытием

Руководитель по коммуникациям департамента Имре Каас сообщил Delfi, что у клуба Sparta время до 28 октября включительно, чтобы представить свои объяснения, доказательства, возражения.

Как известно, в Эстонии для входа в спортивные клубы нужно в обязательном порядке представить ковид-сертификат, но спортклуб Sparta от проверки сертификатов отказался.

Департамент в своем сообщении напоминает, что 14 октября клубу было выписано предписание устранить нарушение. После того, как повторная проверка выявила, что клуб по-прежнему не проверяет у посетителей ковид-справки, на спортивное заведение был наложен штраф. Но, несмотря на это, клуб продолжает нарушать введенные правительством требования.

"Экономическая деятельность предприятия может быть остановлена до устранения нарушений или до отмены установленных правительством ЭР требований", — предупредил Департамент здоровья.

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