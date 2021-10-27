ФОТО | Под Таллинном к лету построят новые многофункциональные коммерческие площади

В коммерческом и складском здании класса энергоэффективности A по адресу Рети теэ, 6 планируется построить до двадцати многофункциональных коммерческих помещений, где разместятся не только склады, торговые залы и офисы, но и помещения для небольших производств и мастерских. Стоимость аренды начинается от 6,5 евро за квадратный метр.

По словам маклера Colonna Мартина Силланди, на рынке растет спрос на аналогичные здания типа stock-office, поскольку функциональность пространства, объединяющая складские и коммерческие помещения, идеально подходит для логистики, производства или другой подобной деятельности: ”Здание, которое появится в четырех километрах от столицы на шоссе Таллинн-Тарту, отличается идеальным расположением для предприятий, которые ценят хорошее транспортное сообщение, удобный доступ, низкие эксплуатационные расходы и хорошую парковку. Район здесь быстро растет и развивается, поэтому новое здание также может стать хорошей возможностью для местных предпринимателей — начать здесь свой бизнес или перевести его поближе к дому, предложив работу местным жителям”.

Размеры боксов на складах Reti колеблются от 80 до 260 квадратных метров, но боксы также можно объединить. 11 октября Colonna подписала с Mapri Ehitus OÜ договор на строительство, согласно которому новое коммерческое и складское здание на Рети теэ будет завершено к концу мая 2022 года.