На выходных шторм перенес садовый домик на соседний участок

”Теперь предстоит подсчитать точные суммы ущерба, но, по предварительной оценке, средняя сумма ущерба составит пару тысяч евро. Крупнейший причиненный ущерб точно превысит 10 000 евро — в этом случае речь идет о многоквартирном доме, с которого сорвало крышу, — рассказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба при страховании имущества Salva Kindlustus Карен Соосалу. — Повреждение крыши может привести к серьезному ущербу, который не всегда легко выявить сразу. Дождевая вода может проникнуть к конструкциям здания и в квартиры, кровельное покрытие может повредить другие здания и так далее”.

Подобное произошло в этот раз в Таллинне, когда ветром оторвало фасад дома, в результате чего упала также водосточная система, которая приземлилась на припаркованный у дома автомобиль.

В связи с последним штормом клиенты Salva столкнулись едва ли не со всеми возможными разновидностями ущерба — деревья падали на дома и ограждения, батуты качели и парники летали, отрывало мансардные окна и т. п. На данный момент Salva получила 25 уведомлений об ущербе, но это явно не все. ”В некоторых случаях только позднее становится известно, что был причинен какой-то ущерб. Например, когда люди приезжают в летние дома или на дачи, чтобы оценить повреждения. Это нормально. Мы рекомендуем после серьезного шторма обязательно осмотреть свои владения или попросить об этом соседей”, — отметила Соосалу.

По словам Соосалу, в последние годы появился новый тип вызванных штормом повреждений, который повышает среднюю сумму ущерба — это солнечные панели. ”Похоже, что такие случаи станут обычными, ведь солнечными панелями сооружения оборудуют все чаще”, — прокомментировала представитель Salva Kindlustus.

Четверо клиентов Salva уже сообщили о том, что прокатившийся на выходных шторм нанес повреждения парникам. В двух случаях сооружения даже сорвало ветром и перенесло на другое место — в Козе владелец парника после шторма нашел свое имущество на соседском участке.

”Посетивший нас на выходных шторм продемонстрировал, что во многих случаях слабым местом являются ворота и ограждения — я говорю именно об автоматических конструкциях. В одном случае ворота были оборудованы специальным ветровым замком, но и он не защитил”, — сказала Соосалу.