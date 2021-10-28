Научный сотрудник ТУ объясняет: почему разумнее вакцинироваться, чем переболеть короной или пить ивермектин

Научный сотрудник кафедры функциональной геномики института геномики Тартуского университета Эрик Абнер рассказывает, что при вакцинации действительно могут возникнуть неприятные побочные эффекты, но они значительно более легкие, чем причиняемый вирусом ущерб. Он отмечает, что побочные эффекты от вакцинации — временные, а ущерб от болезни может длиться месяцами.

Он подтверждает, что определенный процент людей действительно переносит болезнь бессимптомно, но они в меньшинстве, и при этом невозможно предугадать, кто и каким образом перенес болезнь.

Абнер добавил, что не все переболевшие люди получают иммунитет от болезни. У 15% после болезни не образуется достаточного количества антител и они могут вскоре снова заболеть, причем многие говорят, что второй раз болезнь переносится тяжелее, чем в первый.

Вакцинация же поможет поддержать иммунную систему и предотвратить тяжелую болезнь. Кроме того, после вакцинации организм приобретает более длительную и эффективную защиту, чем от простой болезни. Поэтому советуют спустя шесть месяцев после болезни вакцинироваться одной дозой.

К сожалению, сейчас в Эстонии отсутствует полный обзор влияния COVID-19 на организм в длительной перспективе, но врачи и специалисты подтверждают, что у нас такая же ситуация, как и в других странах. На данный момент известно, что среди переболевших у 80% возникает так называемый "длительный COVID", то есть симптомы болезни у них проявляются еще неделями после болезни.

"У около 10–20% переболевших наблюдаются симптомы даже спустя три месяца после болезни", — говорит Абнер.

Самые частые симптомы, возникающие после болезни: усталость (в 58% случаев), головные боли (44%), проблемы с памятью (27%), одышка и нехватка воздуха (24%),боли в мышцах (19%), отсутствие обоняния и вкуса (21% и 23%).