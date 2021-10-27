27.10.2021, 15:10
Спасатели поспешили на помощь собаке и синице
Foto: Raivo Tasso
Во вторник спасателям пришлось выезжать на вызовы, чтобы помочь собаке и синице, попавшим в беду.
В 14:18 синица залетела в аптеку Суурейыэ в Пярну. Так как дверь аптеки вела в продуктовый магазин и птица через нее не могла выбраться наружу, пришлось вызвать спасателей. Они поймали синицу и выпустили ее на свободу.
В 15:40 спасатели поступили сообщение, что деревне Меэкси в волости Ряпина собака попала в беду. Собака крупной породы завязла задними лапами в грязи и больше не могла вылезти. Спасатели вытащили животное, с ним было все в порядке и видимых повреждений не наблюдалось.