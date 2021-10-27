Спасатели поспешили на помощь собаке и синице

В 14:18 синица залетела в аптеку Суурейыэ в Пярну. Так как дверь аптеки вела в продуктовый магазин и птица через нее не могла выбраться наружу, пришлось вызвать спасателей. Они поймали синицу и выпустили ее на свободу.