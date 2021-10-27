Знакомство в интернете лишило жительницу Эстонии 10 000 евро

26 октября в полицию поступило сообщение о том, что 46-летняя женщина последние шесть месяцев общалась с одним иностранцем, который сказал ей, что хочет встретиться и начать совместное проживание. Мужчина сказал, что приедет за ней, но для этого ему нужны деньги. Он попросил женщину перевести ему средства через приложение, что она несколько раз и сделала. После этого мужчина перестал выходить на связь.