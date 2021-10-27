27.10.2021, 14:45
ТОП зарплат: 32 фирмы платят сотрудникам в среднем более 5000 евро(33)
Foto: Tiit Blaat
Согласно cвежему ТОПу зарплат, в Эстонии насчитывается 32 предприятия, где средняя заработная плата (с учетом всех сотрудников) превышает 5000 евро в месяц — одна из этих компаний платит своим работникам в среднем свыше 9000 евро в месяц, пишет dv.ee.
В первую десятку вошли фирмы, которые платили среднюю зарплату не менее 6181 евро в месяц: четыре из них — консалтинговые компании, три — ИТ-компании, две — финансовые компании, и еще одна компания занимается оптовой торговлей.
Первые два места в ТОПе зарплат занимают компании, которые предоставляют услуги бизнес-консалтинга предприятиям, входящим в состав концерна: Reval Hotel Management OÜ платила своим трем сотрудникам в среднем 9639 евро в месяц, а пять сотрудников Leinonen Group AS получали среднюю зарплату в размере 8634 евро в месяц.