Руководитель сети спортзалов MyFitness: мы получаем сотни злобных писем и комментариев

MyFitness — самая крупная сеть спортивных залов в Эстонии. Исполнительный директор MyFitness Эркки Торн рассказал Delfi, что спортивный сектор находится в сложной ситуации и поговаривают, что у правительства нет четкого плана.

Хотя правительство и сообщило, что установленные начиная с этой недели ограничения будут действовать три месяца, но у спортклубов каждый понедельник создается ощущение, что могут все изменить. "Кризисного плана нет. Правила меняются слишком быстро", — говорит Торн.

По его словам, все спортивные клубы потеряли около 40% клиентов и большую часть оборота. "Спортивные клубы сравнительно пустые и негативный тренд, скорее всего, продолжится", — добавил Торн.

Торн не критикует ограничения, но отмечает, что в мире нет ни одного рапорта, который подтверждал бы тот факт, что спортклубы небезопасны и являются очагами заражения коронавирусом. Напротив, в спортклубах очень много внимания уделяется чистоте и вентиляции помещений, а личность всех посетителей фиксируется.

"Многие любители оздоровительного спорта находятся в крайне печальном положении — мы получаем сотни злобных писем и комментариев из-за ограничений и правил. но правила устанавливаем не мы, соответствующие сообщения и письма стоило бы направлять напрямую премьер-министру и правительству", — говорит глава MyFitness.

По его словам, все сети спортклубов находятся в таком состоянии, когда вскоре придется закрывать заведения и сворачивать деятельность, а на восстановление уйдет 2-3 года.

Торн также считает, что это все скажется на здоровье людей, так как многие из них уже изменили свои привычки активности, от чего в итоге выиграют производители лекарств и увеличится бюджет Больничной кассы.

Бывший тяжеловес Анрдус Муруметс управляет второй по величине эстонской сетью спортклубов 24–7 Fitness. Он также признает, что предприятие потеряло клиентов, но считает, что ограничения необходимы для сдерживания распространения коронавируса и предотвращения смертей.