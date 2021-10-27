ВИДЕО | Иметь при себе документ, маску и ковид-справку. Департамент здоровья и полиция существенно ужесточили меры контроля

Донченко начала пресс-конференцию с того, что ситуация серьезная. Каждый из нас может заболеть где угодно. Сегодня мы преодолели рубеж в 2000 зараженных в день . Показатель заболеваемости R немного повысился и составляет 1,2. По прогнозу в ближайшее время будет добавляться по 1600-1800 зараженных в день. Под особым вниманием находятся школы. Основная цель — держать их максимально открытыми. Из всех очагов более половины приходится на школы. Как стало известно незадолго до пресс-конференции , в столичных школах классы с 4-го по 8-й на неделю отправят на дистанционное обучение.

Китсинг отметил, что прежнее мягкое отношение департамента к надзору за исполнением требований не принесло должного результата, поэтому пришлось эти требования ужесточить. Например, с 29 октября ношение маски становится обязательным даже в местах, где проверяются сертификаты безопасности. Департамент здоровья совместно с полицией увеличивает число рейдов в крупных городах. Для простых людей это означает, что в публичном месте у них с собой должна иметься медицинская маска или приобретенная в магазине трехслойная маска, а также ковид-справка. Маски должны носить все, кроме тех, у кого есть медицинские противопоказания (и детей до 12 лет — прим.ред.). Китсинг отметил, что таких людей можно пересчитать на пальцах, и противопоказание должно быть зафиксировано врачом-специалистом. Также следует носить с собой документ, поскольку у поставщика услуги есть право проверить соответствие данных на документе и ковид-сертификате. Если ресторан не спрашивает справку, то больше разговоров не будет, а сразу начнутся процессуальные действия. Если человек не сможет показать справку о том, что ему маску носить нельзя, то в отношении него сразу же в магазине возбудят дело о проступке.