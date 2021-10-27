ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Иметь при себе документ, маску и ковид-справку. Департамент здоровья и полиция существенно ужесточают меры контроля

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Донченко сообщила, что ситуация серьезная. Каждый из нас может заболеть где угодно. Сегодня мы преодолели рубеж в 2000 зараженных в день. Показатель заболеваемости R немного повысился и составляет 1,2. По прогнозу в ближайшее время будет добавляться по 1600 — 1800 зараженных в день.

Под особым вниманием находятся школы. Основная цель — держать их максимально открытыми. Из всех очагов более половины приходится на школы. Как стало известно незадолго до пресс-конференции, в столичных школах классы с 4-го по 8-й на неделю отправят на дистанционное обучение.

Единственная возможность повлиять на болезнь, — это вакцинация. Кроме этого, важно продолжать соблюдать иные меры предосторожности: использование масок, соблюдение дистанции, проветривание помещение, дезинфекция рук.

”Ситуация эскалировалась очень быстро, что отражается в цифрах”, — сообщил в свою очередь Танель Кийк. В Лыунаском регионе ситуация с больницами самая критическая. Самым эффективным и жизнеспособным решением является вакцинация. Хорошая новость заключается в том, что уровень вакцинации в последнее время вырос.