Как создать портфолио, если ты новичок в digital-сфере? Полезные советы от профессионала

Зарегистрируйтесь в профильных группах в соцсетях. Найти их довольно легко –– просто вбейте в строку поиска ключевые слова, например SMM или digital-маркетинг. В таких коммьюнити часто публикуют посты о поиске специалистов и фрилансеров. Смело беритесь за небольшие задачи и добавляйте результаты в свое профессиональное досье.

Найдите стажировку. Промониторьте сайты с вакансиями или соцсети интересующих вас компаний. Время от времени фирмы ищут стажёров, которые недавно закончили учёбу и хотят отточить навыки. Стажировка бывает платной и бесплатной, так что обязательно уточните этот нюанс на собеседовании. Выполненные во время стажировки кейсы также можно использовать в портфолио.

Поговорите с родными, друзьями и знакомыми. Возможно у них есть свой бизнес или небольшой проект, с которым вы можете помочь (бесплатно или за небольшие деньги). К примеру, если ваша подруга вяжет красивые шарфы на заказ, помогите ей с ведением соцсетей. А другу, который собирается открыть кафе, точно пригодится помощь с разработкой стратегии продвижения. Таким образом вы получите не только новый опыт, но и кейс для портфолио. Чтобы расширить круг поиска, напишите пост о том, что вы в поисках проекта и попросите о репосте публикации.

Но если вы прошли курсы и не тренировались на живых проектах, ничего страшного. Есть несколько рабочих вариантов, которые помогут пополнить портфолио:

Нашим студентам в ситуации с портфолио приходится попроще, ведь во время учёбы они работают с реальными бизнесами –– разрабатывают стратегии, ведут соцсети, пишут посты, запускают рекламу. После выпускного у каждого выпускника MOST есть кейс, который можно показать будущему работодателю.

Где взять кейсы для портфолио, если только что отучился?

В этой статье я отвечу на все эти популярные вопросы и дам несколько полезных советов для новичков.

Очень советую не ограничиваться только одной страной. Ищите сообщества по всему миру и не сковывайте себя рамками. Чем шире поиск, тем выше шансы, что вы найдёте подходящих заказчиков.

Как оформлять портфолио?

В первую очередь, нужно позаботиться о человеке, который будет ваше портфолио изучать. Поэтому оно должно быть удобным, простым и с понятной навигацией. Также важно, чтобы работодатель мог не просто посмотреть кейс, но и оценить результаты, которых вы добились.

Например, если вы SMM-специалист, одной ссылки на аккаунт в Instagram будет мало. Нужно указать:

Период работы над проектом

Задачи, которые перед вами стояли

Обязанности, которые вы выполняли (написание постов, общение с клиентами, запуск таргета, создание фото и сторис)

Результаты продвижения (насколько выросла аудитория и уровень вовлечения подписчиков, как прошли рекламные кампании)



Не забудьте прикрепить ссылки на самые удачные посты, чтобы их можно было оценить сразу. Не нужно рассказывать о каждой задаче, которую вы выполняли. Помните –– краткость сестра таланта.

Для вдохновения можно посмотреть портфолио выпускниц школы MOST. Например, вот так может выглядеть визитка интернет-маркетолога, а здесь отличный пример презентации SMM-специалиста.

Где можно создать портфолио?

По моему опыту самые удобные площадки это:

Tilda. На этом сайте-конструкторе можно всего за вечер собрать довольно красивое портфолио. В сервисе есть подробная инструкция с алгоритмом действий, так что вы точно не запутаетесь.

Wix. По принципу работы очень похож на Tilda. Просто выберите понравившийся шаблон, добавляйте блоки и наполняйте их контентом.

Canva. Отличный сервис с множеством бесплатных шаблонов и удобной структурой.

Если говорить о дизайне портфолио, то минимализм и лаконичность ваши лучшие друзья. Избегайте ярких, кислотных цветов, смешных гивок и анимации. Лучше всего выдерживать деловой стиль. При этом вам совсем не обязательно быть дизайнером, чтобы сделать стильное и визуально приятное портфолио. Почти во всех сервисах есть готовые шаблоны, остаётся только выбрать подходящий и добавить в него свой контент.

Надеюсь, что эти советы помогут вам получить первые кейсы и грамотно оформить портфолио. А за первыми кейсами обязательно будут вторые и третьи. Главное –– не сомневайтесь в себе! Ведь даже самые топовые специалисты когда-то были на вашем месте и начинали с нуля.

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