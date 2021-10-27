В столичных школах классы с 4-го по 8-й на неделю отправят на дистанционное обучение

По его словам, в начальных классах, 9-м классе и гимназической ступени продолжится контактное обучение.

Кылварт отметил, что по данным Департамента здоровья больше всего случаев заражения сейчас выявляется среди детей в возрасте от 10 до 14 лет и в связи с этим было принято решение перевести на дистанционное обучение именно эту возрастную группу: "Думаю, что нам нужно честно признать, что первая неделя [дистанционного обучения], по всей вероятности, не станет последней, но эта неделя школам очень нужна, чтобы после каникул понять, какова ситуация и как работать в новой ситуации".

По его словам, такой подход разделяет и школьное руководство, потому что в столичных школах в последний месяц сложилась тяжелая ситуация из-за коронавируса: "Это единственно правильное [решение — дать школам] эту буферную неделю после каникул".

Он добавил, что сейчас нужно быть готовым к самым черным сценариям: "Мы должны быть готовы к тому, что школы перейдут на домашнее обучение. Мы делаем все, чтобы этого не произошло, но мы должны быть к этому готовы. Идущие от врачей сигналы показывают, сейчас возможны и самых плохие сценарии".