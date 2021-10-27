ГРАФИК | Прогноз: через пару недель пациенты с коронавирусом не будут помещаться в больницы

По словам руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Рагнара Вайкнеметса, сейчас максимальная вместительность пациентов с коронавирусом в больницах составляет 600 койко-мест, что даже меньше, чем прошлой весной, поскольку медики устали и не хотят работать в ковид-отделениях.

Согласно прогнозу, уже к 3 ноября в больницах будет 600 человек, нуждающихся в лечении из-за коронавируса, а ко второй середине ноября это число превысит 800.

Медицинский руководитель кризисного штаба Урмас Суле сказал Delfi, что сейчас они делают все возможное, чтобы предотвратить ограничение неотложное помощи. ”Мы хотим избежать ситуации, когда здоровье людей и возможность получить самую неотложную медицинскую помощь окажется под угрозой, — сообщил он Delfi. — Болезнь распространяется молниеносными темпами и кажется, что тут без вклада всего государства и народа — в том числе, безусловно, дополнительных мер со стороны правительств — не обойтись”.