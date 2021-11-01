ФОТО | Даже десяток съеденных свежих ягод этого растения могут оказаться смертельной дозой для детей: что важно знать о крушине ломкой?

Золотой период осени приближается уже к своему завершению. Ветер и дожди, а иногда даже град срывают последнюю листву с берёз и клёнов, устилая улицы, лужайки и лесные тропинки жёлто-охряными коврами.

Лес становится всё прозрачнее, и лишь отдельные деревья и кустарники пока ещё украшают оголившийся лес золотыми пятнами последних листьев, пронизанных лучами низкого октябрьского солнца.

Хочешь не хочешь, а золотая осень заставляет говорить почти стихами.

И что же это за деревья, зеленовато-жёлтые листья которых светятся яркими фонариками на фоне заметно потемневшего леса?

Если приглядеться повнимательнее, то можно заметить, что все эти кусты или небольшие деревца в большинстве своём состоят из растений одного вида — это крушина ломкая или ольховидная.



Кусты крушины ломкой или ольховидной (лат.Frangula alnus), по-эстонски — paakspuu.

Летом, когда в лесу всё зелено, среди многообразия других деревьев лиственных пород крушину и не разглядеть — она тонет в море черёмухи, ивы, орешника, берёзы или ольхи. Зато осенью, когда все другие деревья начинают облетать раньше, крушина становится заметнее всех и видишь, как много этих скромных деревцев растёт в наших лесах.



Кусты крушины ломкой или ольховидной ещё не сбросили листья.

И хотя крушина так неприметна, что её трудно с первого взгляда отличить от других деревьев, однако, в народном творчестве и она занимает своё конкретное место.

Расцвела над берегом крушина,

До чего же буйно расцвела.

Что же мне так сердце сокрушило,

Надломило два моих крыла.

…

Буйную головушку вскружила,

Мысли все попутала мои.

Хоть цветёшь красиво ты крушина,

Но дурманят ягоды твои.

…

А.Заволокин

В этой песне Александра Заволокина, например, заметно, что автор разбирался в предмете, о котором поёт (а это очень важно!): действительно, цветёт крушина хотя и мелкими цветками, но необычно долго — в течение всего лета, даже одновременно с созреванием ягод.