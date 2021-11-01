ФОТО | Даже десяток съеденных свежих ягод этого растения могут оказаться смертельной дозой для детей: что важно знать о крушине ломкой?
Золотой период осени приближается уже к своему завершению. Ветер и дожди, а иногда даже град срывают последнюю листву с берёз и клёнов, устилая улицы, лужайки и лесные тропинки жёлто-охряными коврами.
Лес становится всё прозрачнее, и лишь отдельные деревья и кустарники пока ещё украшают оголившийся лес золотыми пятнами последних листьев, пронизанных лучами низкого октябрьского солнца.
Хочешь не хочешь, а золотая осень заставляет говорить почти стихами.
И что же это за деревья, зеленовато-жёлтые листья которых светятся яркими фонариками на фоне заметно потемневшего леса?
Если приглядеться повнимательнее, то можно заметить, что все эти кусты или небольшие деревца в большинстве своём состоят из растений одного вида — это крушина ломкая или ольховидная.
Кусты крушины ломкой или ольховидной (лат.Frangula alnus), по-эстонски — paakspuu.
Летом, когда в лесу всё зелено, среди многообразия других деревьев лиственных пород крушину и не разглядеть — она тонет в море черёмухи, ивы, орешника, берёзы или ольхи. Зато осенью, когда все другие деревья начинают облетать раньше, крушина становится заметнее всех и видишь, как много этих скромных деревцев растёт в наших лесах.
Кусты крушины ломкой или ольховидной ещё не сбросили листья.
И хотя крушина так неприметна, что её трудно с первого взгляда отличить от других деревьев, однако, в народном творчестве и она занимает своё конкретное место.
Расцвела над берегом крушина,
До чего же буйно расцвела.
Что же мне так сердце сокрушило,
Надломило два моих крыла.
…
Буйную головушку вскружила,
Мысли все попутала мои.
Хоть цветёшь красиво ты крушина,
Но дурманят ягоды твои.
…
А.Заволокин
В этой песне Александра Заволокина, например, заметно, что автор разбирался в предмете, о котором поёт (а это очень важно!): действительно, цветёт крушина хотя и мелкими цветками, но необычно долго — в течение всего лета, даже одновременно с созреванием ягод.
В строчках песни также говорится, что ягоды дурманят, но, правда, нет предостережения о том, что они могут не только дурманить, но даже отравить. Но это лишнее замечание, ведь понятно, что стихи и песни — это, конечно, не ботанические справочники.
А ягоды крушины ломкой на самом деле очень ядовиты и, к сожалению, похожи на съедобные плоды других растений и поэтому особенно опасны, так как неопытные ягодники могут их перепутать. В эти дни ягоды крушины ломкой ещё чернеют на ветвях и выглядят вполне съедобно.
Ягоды крушины ломкой или ольховидной (лат.Frangula alnus), по-эстонски — paakspuu.
Летом ягоды крушины ломкой, неравномерно созревая, могут быть одновременно зелёными, жёлто-красными или малиновыми, а окончательно созрев, становятся иссиня-чёрными. Да и цвести крушина может без остановки до самой осени.
Эти симпатичные ягоды обманчиво привлекательны, так как очень ядовиты — даже десяток съеденных свежих ягод крушины ломкой могут оказаться смертельной дозой для детей.
Ягоды крушины ломкой (paakspuu) очень ядовиты.
У крушины ломкой есть очень близкий и почти неотличимый от неё родственник — крушина слабительная или жостер слабительный, однако, внешне почти неотличимые растения всё же имеют ряд различий.
Жостер слабительный более плодовит и его ветви бывают буквально усыпаны сочными ягодами, внутри которых содержится три-четыре косточки. В отличие от очень ядовитых ягод крушины ольховидной, плоды крушины слабительной слабоядовиты и их употребляют в лечебных целях.
Ягоды крушины слабительной или жостера слабительного (лат. Rhamnus cathartica), по-эстонски — türnpuu.
В отличие от крушины ломкой веточки крушины слабительной оканчиваются тонкими и колючими отростками, и в эти дни ягоды жостера ещё можно увидеть на голых ветвях в разных местах по опушкам леса.
Ягоды крушины слабительной или жостера слабительного (türnpuu) в октябре.
Ядовитую крушину ломкую можно отличить от жостера слабительного, если соскоблить верхний слой коры ножом — под этим слоем у неё обнаружиться слой красноватого цвета, которого у других деревьев нет.
Красноватый цвет под верхним слоем коры — характерный признак ядовитой крушины ломкой (paakspuu).
Как крушина ольховидная, так и слабительная активно используются в народной медицине, так как их кора обладает слабительными и рвотными свойствами. В аптеках, например, всегда можно найти препараты из коры крушины.
Кора крушины слабительной или жостера слабительного (türnpuu) заметно отличается от ядовитой крушины ломкой. Коричневого цвета кора взрослого дерева жостера покрыта характерными шероховатыми наростами.
Однажды на один из запросов в интернете о крушине ломкой я получил в ответ ссылку на страничку со стихами о крушине, однако, сопровождались они при этом картинкой с рябиной черноплодной. И не так уж важно, кто был виноват в путанице — автор стихов или "девочка-дизайнер", ведь самое главное, чтобы эта ошибка никому не навредила.
Плотные ягоды черноплодной рябины, действительно, при беглом взгляде на них в чём-то схожи с ягодами крушины, но при ближайшем рассмотрении разница становится очевидной.
Легко отличить черноплодную рябину от крушины осенью, когда листья ещё не осыпались. Такими яркими листья бывают только у аронии. И растут ягоды рябины черноплодной характерными именно для рябины гроздьями.
Арония черноплодная или черноплодная рябина (лат. Aronia melanocarpa), по-эстонски — tume aroonia.
Теперь желтеет в лесу ещё одно заметное дерево — ива козья, и её молодые кустарники издалека тоже можно легко спутать с крушиной. Хотя, когда деревья ивы вырастают большими, их уже не спутаешь.
Повсюду теперь ярко желтеет ива козья, по-эстонски — raagremmelgas.
А вот перепутать иву с крушиной не так страшно. Ведь козья ива, как раз, совершенно безвредна: ягоды на ней не растут, а всем известна она под общим названием верба или ракита, веточки которой мы срезаем весной, чтобы поставив их в вазочку, любоваться первыми раскрывшимися пушистыми почками.
А ещё ива козья знаменита своей благотворительностью — способностью выручать многих лесных жителей: её кора и молодые побеги спасают от голода зимой лосей, косуль, оленей и бобров, на ней живут и питаются многие насекомые, а почки поедаются разными птицами.
Конечно, вблизи берёзовой рощи или рядом с кленовой аллеей в эти дни все дорожки усеяны берёзовой или кленовой листвой, но земля вокруг смешанного леса, в основном, теперь укрыта листвой ивы.
Узор на земле из листьев ивы козьей, по-эстонски — raagremmelgas.
Для наглядности здесь сфотографированы листья ивы козьей, крушины и рябины черноплодной: разница между ними кажется очевидной, но в разное время, особенно летом, бывает, что не только по листьям, но и по внешнему виду сами деревья можно не сразу отличить.
Здесь не хватает ещё листьев черёмухи, внешне тоже очень похожих на листья крушины, кроме того, и ягоды черёмухи напоминают ягоды крушины. Но ягоды черёмухи давно созрели и высохли либо уже съедены птицами, а листья с неё облетели намного раньше крушины.
Листья деревьев слева направо: ива козья (raagremmelgas) , крушина ломкая (paakspuu), рябина черноплодная (tume aroonia).
И не будет от крушины кручины, если, узнав её поближе, любоваться ею во время цветения, уметь отличать её ягоды от ягод других растений и радоваться последним краскам её жёлтых листьев в засыпающем осеннем лесу.
Ягоды крушины слабительной или жостера слабительного (лат. Rhamnus cathartica), по-эстонски — türnpuu.
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