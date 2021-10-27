ПОДКАСТ | "Локдаун докажет, ковид-сертификаты бесполезны". В Латвии комендантский час, ждать ли его в Эстонии?

В Латвии жесткий локдаун. До 15 ноября ввели комендантский час: с 20:00 до 5:00 нельзя выходить на улицу. Закрыты школы, торговые центры, парикмахерские, кинотеатры, рестораны работаю только навынос. До семи часов вечера открыты только аптеки, продуктовые магазины и заправки. Корреспондент RusDelfi Роман Старапопов пробыл в Риге несколько дней. В числе прочего он снял репортаж, как столица переживает комендантский час.

"На улицу нельзя выходить после 8 часов вечера. Можно только со специальным разрешением. Хотя мы просто скачали его из интернета, заполнили данные, кто мы такие и что делаем, — говорит Роман в подкасте. — Уже в 20:05 нас остановила муниципальная полиция. Они проверили документы, сказали, что все нормально — делайте свою работу. Они поставили печать и ушли. Если тебе нужно по работе быть ночью на улице, то подобный документ нужно заполнять каждый день. Например, доставщики еды делают это ежедневно. Тем, кто заканчивается работу после 8 вечера и возвращается домой, работодатель должен заполнить пропуск".

В Латвии эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Эстонии. Но несильно. Например, за последние семь дней на 100 тысяч человек 886 заразились COVID-19. В Эстонии такой же показатель равен 759. В Финляндии — 56 человек. В латвийских больницах с ковидом лежат 1463 человек. В Эстонии почти в три раза меньше — 525 пациентов.

"В Латвии ввели локдаун, когда у них на 100 000 человек было 1000 зараженных. И это только согласно тестам, а их делают не все, — добавил Андрей Шумаков. — История с QR-кодами там не сработала, хотя ее ввели еще раньше, чем у нас". При этом процент вакцинированных в Латвии не намного меньше, чем в Эстонии. В Латвии 52% населения прошло полный курс вакцинации, в Эстонии чуть больше — 58%.