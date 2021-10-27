С 1 января изменится прейскурант SEB

”SEB — это банк, который предлагает удобные цифровые решения, а также имеет широкую сеть филиалов. Наши самые популярные продукты и услуги клиенты предпочитают использовать через интернет- и мобильный банк. Поэтому, чтобы стимулировать использование каналов самообслуживания, в следующем году мы сохраним цены на нынешнем уровне”, — сказал Айнар Леппянен, член правления и руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Bank.

”Частные клиенты могут сэкономить как время, так и деньги, например, заказывая банковскую карту по почте на дом и активируя ее в интернет-банке или в банкомате. То же самое касается и заключения договора постоянного платежного поручения в интернет-банке. Для активного клиента самым экономным вариантом для осуществления повседневных банковских операций является подходящий расчетный пакет, который включает в себя все важнейшие банковские услуги, а фиксированная месячная плата дает четкое представление о расходах”, — добавил Леппянен.

”С нового года мы также снизим платы за изменения в кредитных договорах частных клиентов, как в каналах самообслуживания, так и в конторах банка. В течение срока действия долгосрочного обязательства может возникнуть необходимость изменить, например, дату платежа по кредиту, номер расчетного счета, с которого поступает платеж, или же взять платежный отпуск. Поэтому мы отменим платы за такие изменения, чтобы сделать их максимально простыми и доступными для клиента”, — добавил Леппянен.

Помимо нового прейскуранта с 1 января также вступят в силу изменения в условиях расчетов, расчетного счета, интернет-банка для частных клиентов, дебетовой карты, кредитной карты, кредитного договора для частного лица, Пакета SEB, Семейного пакета и Пакета бизнес-клиента. Поправки к условиям включают изменения, вызванные развитием услуг, важнейшее из которых в будущем позволит частным лицам становиться клиентами через мобильное приложение SEB.