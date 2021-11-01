Вирусолог: при заражении дельта-штаммом COVID-19 человек выделяет в 50-100 раз больше вируса

— Вдобавок к низким темпам вакцинации пришел вариант дельта, у которого репродуктивное число в два раза больше, чем у прежнего уханьского варианта, и поэтому вирус распространяется намного быстрее и намного эффективнее, особенно на тех людей, у которых нет масок. Дело в том, что человек, инфицированный этим штаммом, выделяет примерно в 50-100 раз больше вируса, чем выделял человек, который был заражен уханьским вариантом, — сказал Нетесов.

По его словам, чтобы остановить распространение вируса необходимо дойти до 70% вакцинированного населения.

”Для варианта дельта недостаточно даже 50% вакцинированного населения. От такой низкой вакцинируемости населения мы не увидим эффекта”, — сказал вирусолог.

Он также отметил, что у человечества есть преимущество в борьбе с коронвирусом.

”На самом деле есть примеры гораздо более быстро эволюционирующих штаммов. Это ВИЧ, гепатит С, это вирус гриппа. При этом коронавирус мутирует намного медленнее этих вирусов. Поэтому его эволюцию можно обогнать просто быстрым вакцинированием, — сказал Нетесов.