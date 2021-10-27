”Барселона” хочет назначить Клоппа главным тренером

По информации источника, немецкий тренер является приоритетом для каталонской команды, которая готова расстаться с Рональдом Куманом из-за неудовлетворительных результатов. Сообщается, что сейчас ”Барселона” пытается выяснить планы Клоппа на будущее.

В чемпионате Испании в нынешнем сезоне ”Барселона” сыграла девять матчей, в которых набрала 15 очков. Команда идет на девятом месте, отставая от лидирующего ”Реал Сосьедада” на шесть очков и имея матч в запасе. За три тура в Лиге чемпионов команда сумела набрать только три балла.