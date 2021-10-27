27.10.2021, 10:36
”Барселона” хочет назначить Клоппа главным тренером
Foto: Alex Livesey/EPA/Scanpix
”Барселона” рассматривает вариант с приглашением немецкого специалиста Юргена Клоппа, возглавляющего ”Ливерпуль”, на пост главного тренера, сообщает Sport.es.
По информации источника, немецкий тренер является приоритетом для каталонской команды, которая готова расстаться с Рональдом Куманом из-за неудовлетворительных результатов. Сообщается, что сейчас ”Барселона” пытается выяснить планы Клоппа на будущее.
В чемпионате Испании в нынешнем сезоне ”Барселона” сыграла девять матчей, в которых набрала 15 очков. Команда идет на девятом месте, отставая от лидирующего ”Реал Сосьедада” на шесть очков и имея матч в запасе. За три тура в Лиге чемпионов команда сумела набрать только три балла.
Клопп возглавил ”Ливерпуль” в 2015 году, его нынешнее соглашение истекает летом 2024 года. Вместе с командой немецкий специалист выиграл Лигу чемпионов и Английскую премьер-лигу.