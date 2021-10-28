Dzintars – качественная косметика по доступным ценам

Доля натуральных природных составляющих в высококачественной продукции Dzintars достигает 90–95 %. Косметика Dzintars не ставит потребителей перед выбором между высоким качеством и доступной ценой, тем самым разрушая стереотип о том, что качественная косметика и средства по уходу за телом непременно должны быть дорогими. Напротив, они должны быть доступны как можно большему числу людей, потому что именно для этого и созданы - для пользы и комфорта каждого человека.

Самыми востребованными средствами легендарного латвийского бренда Dzintars стали традиционно популярные бальзамы для губ и универсальный крем NĪCA, а также зубные пасты.

Любимая продукция Dzintars производится по проверенным временем рецептам. История бренда Dzintars восходит к 1849 году, когда талантливый мыловар Г. А. Бригер начал изготавливать парфюмерию и мыло. Dzintars обладает более чем 170-летним опытом, постоянно дополняя его с помощью самых современных технологи.

Косметический бренд обрел новую жизнь, когда в 2020 году владельцами компании стали Skinest Group и Анастасия Удалова. Новая концепция бренда объединяет в себе легендарную продукцию с историей и инновационные рецепты, продиктованными нуждами современного потребителя.

В ассортименте латвийского бренда косметики Dzintars – более 50 продуктов, в том числе бальзамы для губ, кремы для рук, тела, шампуни и бальзамы для волос, гели для душа, жидкое мыло, кремы для загара, зубные пасты, a также линейка по уходу за кожей лица.

Название бренда Dzintars в переводе означает «янтарь». Красота побережья Балтийского моря вдохновила на создание линий продукции, получивших название прибрежных поселков.