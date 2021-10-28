Dzintars – качественная косметика по доступным ценам
Доля натуральных природных составляющих в высококачественной продукции Dzintars достигает 90–95 %. Косметика Dzintars не ставит потребителей перед выбором между высоким качеством и доступной ценой, тем самым разрушая стереотип о том, что качественная косметика и средства по уходу за телом непременно должны быть дорогими. Напротив, они должны быть доступны как можно большему числу людей, потому что именно для этого и созданы - для пользы и комфорта каждого человека.
Самыми востребованными средствами легендарного латвийского бренда Dzintars стали традиционно популярные бальзамы для губ и универсальный крем NĪCA, а также зубные пасты.
Любимая продукция Dzintars производится по проверенным временем рецептам. История бренда Dzintars восходит к 1849 году, когда талантливый мыловар Г. А. Бригер начал изготавливать парфюмерию и мыло. Dzintars обладает более чем 170-летним опытом, постоянно дополняя его с помощью самых современных технологи.
Косметический бренд обрел новую жизнь, когда в 2020 году владельцами компании стали Skinest Group и Анастасия Удалова. Новая концепция бренда объединяет в себе легендарную продукцию с историей и инновационные рецепты, продиктованными нуждами современного потребителя.
В ассортименте латвийского бренда косметики Dzintars – более 50 продуктов, в том числе бальзамы для губ, кремы для рук, тела, шампуни и бальзамы для волос, гели для душа, жидкое мыло, кремы для загара, зубные пасты, a также линейка по уходу за кожей лица.
Название бренда Dzintars в переводе означает «янтарь». Красота побережья Балтийского моря вдохновила на создание линий продукции, получивших название прибрежных поселков.
· Dubulti – серия защитных косметических средств эффективно защищает кожу от внешних раздражителей.
· Dzintari – серия глубоко питающих и восстанавливающих средств питает и восстанавливает эластичность кожи, придает ей тонус.
· Kolka – серия увлажняющих средств помогает восстановить и поддержать естественный уровень влажности кожи.
· Nīca – универсальный питательный крем питает и увлажняет сухую и нормальную кожу. Под этим названием кроется всем знакомая Niveja.
· Tūja – серия средств по уходу за особо чувствительной кожей, специально создана без дополнительных запахов и красителей, обеспечивает уход, склонной к раздражению, коже.
Открыть для себя натуральную косметику Dzintars можно на Ярмарке красоты в Selver, автозаправочных станциях Alexela, в магазине Depo, в магазинах крупнейших торговых сетей, а также в интернет-магазине Dzintars.lv.