За сутки в Эстонии выявлено 2025 случаев заражения коронавирусом, умерли шесть человек

По состоянию на утро 27 октября в больнице находятся 525 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 378 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 265, или 70%, не вакцинированы и 113, или 30%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 59 новых историй болезни. Умерло шесть зараженных коронавирусом, из которых двое не были вакцинированы и четверо вакцинированы: 47-летний мужчина, 55-летняя женщина, 67-летняя женщина, 68-летний мужчина, 86-летний мужчина и 90-летний мужчина. У всех скончавшихся были сопутствующие заболевания.

За последние сутки проанализировали 10 155 результатов теста, из которых 2 025 оказались положительными. Из получивших положительный тест 1234 не были вакцинированы и 791 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 7 805 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 2 464. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 25 397 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 56,7%.

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