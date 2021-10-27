Банк Эстонии: 10% выплат из второй пенсионной ступени потратили на возврат кредитов

В центробанке отметили, что около 80% погашенных за счет пенсионных средств займов относились к категории займов по кредитным картам и потребительских кредитов, передает RusERR.

Одновременно в сентябре резко вырос спрос на покупку автомобилей в лизинг и жилищные кредиты, что, вероятно, частично объясняется выплатами из второй пенсионной ступени.

Новых жилищных кредитов в сентябре было выдано на 169 млн евро. Хотя это не является рекордным показателем, объем выдачи таких кредитов все же превысил обычный показатель на 10-15%.

Объем средств на банковских счетах населения увеличился в прошлом месяце на 800 млн евро и достиг 11 млрд евро: за вычетом обычного ежемесячного увеличения вкладов, 750 млн из этой суммы могло добавиться именно за счет выплат из второй пенсионной ступени.