Экономика
27.10.2021, 09:45

Банк Эстонии: 10% выплат из второй пенсионной ступени потратили на возврат кредитов

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Foto: Tiit Blaat
Около 100 млн евро, выплаченных в сентябре вышедшим из второй пенсионной ступени людям, были потрачены на возврат кредитов, а остальные 750 млн по положению на конец сентября оставались у людей на счетах.

В центробанке отметили, что около 80% погашенных за счет пенсионных средств займов относились к категории займов по кредитным картам и потребительских кредитов, передает RusERR.

Одновременно в сентябре резко вырос спрос на покупку автомобилей в лизинг и жилищные кредиты, что, вероятно, частично объясняется выплатами из второй пенсионной ступени.

Новых жилищных кредитов в сентябре было выдано на 169 млн евро. Хотя это не является рекордным показателем, объем выдачи таких кредитов все же превысил обычный показатель на 10-15%.

Объем средств на банковских счетах населения увеличился в прошлом месяце на 800 млн евро и достиг 11 млрд евро: за вычетом обычного ежемесячного увеличения вкладов, 750 млн из этой суммы могло добавиться именно за счет выплат из второй пенсионной ступени.

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