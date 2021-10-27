Ситуация с COVID-19 в странах Балтии ухудшается: Финляндия готова помочь, Швеция уже помогает Латвии

Ситуация с COVID-19 в странах Балтии становится все хуже. В понедельник в Латвии в больницах было 1400 пациентов с COVID-19, а уровень заражения коронавирусом быстро растет как Литве, так и в Эстонии, пишет финская газета Ilta-Sanomat.

Швеция уже сообщила, что поможет Латвии, отправив туда 120 дыхательных аппаратов, 30 насосов и более 300 мониторов. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш рассказал, что на саммите ЕС получил предложения о помощи от нескольких стран.

Финляндия также готова помочь. Просьбы о помощи проходят через механизм ЕС, а в Финляндии ответственным органом является спасательный отдел Министерства внутренних дел.

Тем не менее официальной просьбы о помощи от стран Балтии пока не поступало, сообщает МВД Финляндии, которое готово будет при первой возможности помочь своими ресурсами.

Врач-инфекционист Хейкки Каукоранта говорит, что и в Финляндии сильная нагрузка на отделения интенсивной терапии, но Финляндия все равно может помочь, например, послать медицинский кислород и оборудование, подходящее для подачи дополнительного кислорода.