В Ласнамяэ на пешеходном переходе сбили человека, в Маарду микроавтобус вылетел на встречку

В 13:36 около Ахтме, 24 в Кохтла-Ярве 43-летний мужчина на Volvo S80 сдавал назад и наехал на 71-летнюю женщину. Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

В 17:04 около Тылвику, 45 в Маарду 54-летний мужчина не справился с управлением микроавтобуса Renault Traffic и столкнулся с ехавшим по встречной полосе Mercedes-Benz, за рулем которого находился 48-летний мужчина. Водителя Renault доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 18:25 у Линнамяэ теэ, 4 в Таллинне 56-летний мужчина на Opel Zafira сбил, согласно первоначальным данным, на нерегулируемом пешеходном переходе 20-летнего мужчину. Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Точные детали ДТП выясняются.