NB! В работе инфосистем Налогово-таможенного департамента ожидаются перебои

”Просим Вас принять отключение во внимание и рекомендуем, по возможности, запланировать работу с электронными услугами НТД на период до или после их отключения”, — сказал руководитель сферы бизнес-технологий НТД Кристьян Райд. ”НТД желает предоставлять налогоплательщикам простые и удобные электронные услуги. Для этого время от времени нужно проводить масштабные работы по их техническому обслуживанию и обновлению. Чтобы избежать неудобств, работы мы проведем в ночное время. Приносим свои извинения за причинённые неудобства”, — добавил Райд.

Во время отключения будут приостановлена работа электронной среды e-MTA, услуги X-tee, не будут работать запросы общедоступных данных. Начиная с 21 часа 29 октября в таможенном приложении Complex можно будет только ввести данные таможенной декларации. Подтвердить их будет нельзя. Доступ пользователей к приложению будет закрыт с 22 часов. 29 октября в 21 час будет приостановлена работа приложения почтовых посылок и пассажирских деклараций.

Для осуществления таможенных процедур при пересечении границы необходимо использовать заменяющие процедуры, которые могут занять несколько больше времени, чем обычно. При перемещении подакцизных товаров также необходимо использовать заменяющие процедуры (EMCS, SADHES, MAIS).

Более подробную информацию об услугах, на которые повлияет отключение, а также рекомендации на это время можно найти на веб-сайте НТД https://www.emta.ee/ru/preryvaniye