Каллас: во время военного положения в больницах посещение детьми кинотеатра не кажется важным

"Мы обсуждаем различные меры. Что касается школ, то обсуждаем возможность последовать примеру Австрии и других стран, то есть проводить в течение недели несколько скрининговых тестов. Ученики приходят в понедельник в школу и под присмотром учителя делают экспресс-тесты", — сказала премьер-министр в передаче Esimene stuudio на канале ETV, добавив, что тестировать следовало бы невакцинированных учеников и учителей.

Она подтвердила, что в школах у учеников ковид-паспорта спрашивать не будут: "Школы будут открыты так долго, сколько это будет возможно, чтобы все дети могли ходить в школу. В школах ни у кого не будут спрашивать ковид-справки".

На вопрос ведущего о том, будут ли ковид-паспорта спрашивать у детей при посещении развлекательных учреждений, премьер-министр ответила: "Понимаете, у нас в больницах практически военное положение, а вы говорите о том, что кто-то должен ходить в кинотеатр. Мне это не кажется разумным".

"Дети должны ходить в школу и кружки, для этого мы создадим все возможности. Но вот вопрос, что у ребенка должно быть право ходить в кино без справки о вакцинации, когда у нас в больницах, по сути, военное положение, не совсем сбалансирован", — уточнила свою мысль Каллас.