26.10.2021, 19:21
Полиция: мужчина на детской площадке пытался заманить мальчика конфетой
Foto: Eero Vabamägi
Полиция сообщила в социальных сетях о случае, произошедшем несколько дней назад на детской площадке в Лаагри.
По имеющимся данным, находившийся на площадке мужчина в возрасте 20-30 лет предложил 8-летнему мальчику пойти с ним и получить конфету.
Ребенок убежал и рассказал обо всем маме. Женщина в полицию обращаться не стала, но выставила пост с предупреждением в социальных сетях.
Пост заметил сотрудник полиции, который передал информацию патрульному полицейскому данного района для проверки. Задним числом установить о чем шла речь — о шутке или злонамеренном действии — не удалось.
Пока дополнительной информации или похожего вызова полиции не поступало. Стражи порядка просят сообщать о подобных ситуациях незамедлительно по номеру 112. Также отмечается, что мальчик поступил правильно, уйдя с площадки и рассказав о случившемся взрослому.