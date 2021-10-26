Полиция: мужчина на детской площадке пытался заманить мальчика конфетой

По имеющимся данным, находившийся на площадке мужчина в возрасте 20-30 лет предложил 8-летнему мальчику пойти с ним и получить конфету.

Ребенок убежал и рассказал обо всем маме. Женщина в полицию обращаться не стала, но выставила пост с предупреждением в социальных сетях.

Пост заметил сотрудник полиции, который передал информацию патрульному полицейскому данного района для проверки. Задним числом установить о чем шла речь — о шутке или злонамеренном действии — не удалось.

Пока дополнительной информации или похожего вызова полиции не поступало. Стражи порядка просят сообщать о подобных ситуациях незамедлительно по номеру 112. Также отмечается, что мальчик поступил правильно, уйдя с площадки и рассказав о случившемся взрослому.