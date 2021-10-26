Жителей Эстонии призывают в срочном порядке привиться от гриппа(110)
В 2020 году уровень распространения гриппа был исторически низким. Такие меры профилактики COVID-19 как соблюдение дистанции, ношение масок, мытье рук и ограничение поездок препятствовали также распространению гриппа, и количество связанных с гриппом смертельных случаев уменьшилось на 95 процентов. Распространение вируса было подавлено, что значит одновременное снижение иммунного фона против гриппа. В соответствии с прогнозами в нынешнем сезоне грипп вернется раньше и сильнее обычного, и ожидается не совсем типичный сезон с иным периодом и волной интенсивности. В связи с этим особенно важно вакцинировать себя от гриппа.
”Уже длительное время наше внимание было связано с тематикой и вакцинацией от COVID-19, но мы забыли, что кроме коронавируса людей атакуют и другие опасные вирусы”, — сказала член правления Эстонского общества семейных медсестер Лилли Гросс.
Семейные медсестры настоятельно рекомендуют вакцинироваться как от гриппа, так и от COVID и помнить, что каждому вирусу соответствует своя вакцина. Исходя из этого, абсолютно безопасным является одновременное введение вакцин и от гриппа и от коронавируса. И болеть этими двумя болезнями можно одновременно.
Лилли Гросс добавила: ”Особенно, когда от одного или другого вируса иммунная система ослаблена, повышается вероятность того, что можно подхватить и другую”.
Против гриппа каждый год вакцинируются снова. Вакцину можно вводить в течение всего сезона, но наиболее надежную защиту вакцинация дает перед началом пика заболеваемости, т.е. с октября до декабря. Иммунитет вырабатывается в течение двух недель после вакцинации. К подверженным наибольшей опасности группам риска ВОЗ относит беременных, детей до пяти лет, лиц старше 65-ти лет, а также людей с хроническими заболеваниями.
”Кроме групп риска подумать о вакцинации от гриппа могли бы люди, которые повседневно соприкасаются с этими группами риска”, — отметила член правления Эстонского общества семейных медсестер Кятлин Каулер.
И хоть вирус гриппа это болезнь верхних дыхательных путей, но осложнения от него могут быть опасными для жизни. Наиболее часто встречаются такие осложнения, как воспаление легких, бронхит, гайморит, пиелит, воспаление среднего уха. Под воздействием гриппа могут обостриться такие хронические заболевания, как сердечная недостаточность, астма, диабет, а также возрастает риск инсульта и инфаркта. Встречаются также случаи миокардита (воспаления сердечной мышцы) и перикардита (воспаления сердечной сумки).
Грипп характеризуется резким повышением температуры, кашлем (обычно сухим), головной болью, мышечной и суставной болью, очень плохим самочувствием, болью в горле и насморком. Продолжительность и степень тяжести болезни может варьироваться, от легкой формы до очень тяжелой и может закончиться даже смертью. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно от вызванных сезонным гриппом болезней дыхательных путей умирает до 650 000 человек.
Лучшим способом профилактики гриппа является вакцинация.
”Будь хитрее, вакцинируй себя до того, как грипп придет к тебе!”, — сказала Кятлин Каулер.
Эстонское общество семейных медсестер призывает побеспокоиться о себе и о своих близких и вакцинироваться от гриппа в центрах семейных врачей и аптеках по всей Эстонии.
Лицам старше 65-ти лет Больничная касса впервые предлагает вакцину бесплатно.
Узнайте подробности у своего семейного врача или семейной медсестры и защитите себя и своих любимых!