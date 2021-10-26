Жителей Эстонии призывают в срочном порядке привиться от гриппа

В 2020 году уровень распространения гриппа был исторически низким. Такие меры профилактики COVID-19 как соблюдение дистанции, ношение масок, мытье рук и ограничение поездок препятствовали также распространению гриппа, и количество связанных с гриппом смертельных случаев уменьшилось на 95 процентов. Распространение вируса было подавлено, что значит одновременное снижение иммунного фона против гриппа. В соответствии с прогнозами в нынешнем сезоне грипп вернется раньше и сильнее обычного, и ожидается не совсем типичный сезон с иным периодом и волной интенсивности. В связи с этим особенно важно вакцинировать себя от гриппа.

”Уже длительное время наше внимание было связано с тематикой и вакцинацией от COVID-19, но мы забыли, что кроме коронавируса людей атакуют и другие опасные вирусы”, — сказала член правления Эстонского общества семейных медсестер Лилли Гросс.

Семейные медсестры настоятельно рекомендуют вакцинироваться как от гриппа, так и от COVID и помнить, что каждому вирусу соответствует своя вакцина. Исходя из этого, абсолютно безопасным является одновременное введение вакцин и от гриппа и от коронавируса. И болеть этими двумя болезнями можно одновременно.

Лилли Гросс добавила: ”Особенно, когда от одного или другого вируса иммунная система ослаблена, повышается вероятность того, что можно подхватить и другую”.

Против гриппа каждый год вакцинируются снова. Вакцину можно вводить в течение всего сезона, но наиболее надежную защиту вакцинация дает перед началом пика заболеваемости, т.е. с октября до декабря. Иммунитет вырабатывается в течение двух недель после вакцинации. К подверженным наибольшей опасности группам риска ВОЗ относит беременных, детей до пяти лет, лиц старше 65-ти лет, а также людей с хроническими заболеваниями.

”Кроме групп риска подумать о вакцинации от гриппа могли бы люди, которые повседневно соприкасаются с этими группами риска”, — отметила член правления Эстонского общества семейных медсестер Кятлин Каулер.