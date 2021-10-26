Умер журналист Ярослав Толстиков

Ярослав Толстиков родился в 1930 году в Подмосковье. Приехал в Эстонию в 1954 году, пишет Трибуна. Несмотря на то, что журналист Ярослав Толстиков за свою жизнь сотрудничал с разными изданиями, газетой, с которой в первую очередь ассоциируется его имя, стала ”Советская Эстония”, где он проработал 35 лет жизни. Там появились первые статьи, привлекшие внимание сначала местной, а потом и всесоюзной аудитории. Немало статей Ярослав Толстиков написал и для газеты ”Молодежь Эстонии”.